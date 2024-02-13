ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США повідомили, скільки коштує утримання конфіскованої яхти російського олігарха Керімова

Вівторок 13 лютого 2024 02:36
UA EN RU
США повідомили, скільки коштує утримання конфіскованої яхти російського олігарха Керімова Фото: зміст конфіскованої яхти коштує понад 7 млн доларів на рік (ruyachts.com)
Автор: Константин Широкун

В уряді США заявили, що витрачають понад 7 млн доларів на рік на утримання суперяхти, конфіскованої у російського олігарха Сулеймана Керімова, і закликали дозволити суд виставити судно на аукціон, перш ніж виникне суперечка про його право власності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спроби продати яхту на аукціоні заперечує Едуард Худайнатов, який очолював російську державну нафтогазову компанію "Роснефть". Він заявляє, що є власником "Амадеї", і заявив, що її не може бути конфісковано, оскільки до нього не застосовано санкцій.

Федеральні прокурори заявили окружному судді США Дейлу Хо, що середній щомісячний рахунок за обслуговування Amadea складає 600 тисяч доларів. Вони також заявили, що переговори про те, щоб Худайнатов сплатив за утримання яхти, провалилися. Худайнатов має час до 23 лютого, щоб відповісти на запит прокуратури.

Якщо уряду США вдасться продати яхту на аукціоні, він, швидше за все, зрештою переведе доходи від продажу в Україну.

За даними журналу Forbes, статки Керімова та його сім'ї становить 10,7 млрд доларів. Він є власником російської золотодобувної компанії "Полюс".

Що передувало

Раніше повідомлялося, що США домагаються конфіскації суперяхти російського олігарха Сулеймана Керімова. Зазначається, що влада Фіджі конфіскувала 106-метрову яхту Amadea вартістю 300 млн доларів у травні 2022 року на підставі ордера США в травні 2022 року, коли Вашингтон посилив санкції проти людей, близьких до російського диктатора Володимира Путіна.

Зазначимо, що після арешту США забрали з Фіджі судно протягом години, щоб гарантувати, що яхта не буде залучена до будь-яких подальших судових позовів. Представники виконавчої служби США змінили прапор на яхті та відвели її до Нової Зеландії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки яхта
NEWS
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги