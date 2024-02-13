США повідомили, скільки коштує утримання конфіскованої яхти російського олігарха Керімова

В уряді США заявили, що витрачають понад 7 млн доларів на рік на утримання суперяхти, конфіскованої у російського олігарха Сулеймана Керімова, і закликали дозволити суд виставити судно на аукціон, перш ніж виникне суперечка про його право власності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Спроби продати яхту на аукціоні заперечує Едуард Худайнатов, який очолював російську державну нафтогазову компанію "Роснефть". Він заявляє, що є власником "Амадеї", і заявив, що її не може бути конфісковано, оскільки до нього не застосовано санкцій.

Федеральні прокурори заявили окружному судді США Дейлу Хо, що середній щомісячний рахунок за обслуговування Amadea складає 600 тисяч доларів. Вони також заявили, що переговори про те, щоб Худайнатов сплатив за утримання яхти, провалилися. Худайнатов має час до 23 лютого, щоб відповісти на запит прокуратури.

Якщо уряду США вдасться продати яхту на аукціоні, він, швидше за все, зрештою переведе доходи від продажу в Україну.

За даними журналу Forbes, статки Керімова та його сім'ї становить 10,7 млрд доларів. Він є власником російської золотодобувної компанії "Полюс".

Що передувало

Раніше повідомлялося, що США домагаються конфіскації суперяхти російського олігарха Сулеймана Керімова. Зазначається, що влада Фіджі конфіскувала 106-метрову яхту Amadea вартістю 300 млн доларів у травні 2022 року на підставі ордера США в травні 2022 року, коли Вашингтон посилив санкції проти людей, близьких до російського диктатора Володимира Путіна.

Зазначимо, що після арешту США забрали з Фіджі судно протягом години, щоб гарантувати, що яхта не буде залучена до будь-яких подальших судових позовів. Представники виконавчої служби США змінили прапор на яхті та відвели її до Нової Зеландії.