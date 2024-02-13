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США сообщили, сколько стоит содержание конфискованной яхты российского олигарха Керимова

Вторник 13 февраля 2024 02:36
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США сообщили, сколько стоит содержание конфискованной яхты российского олигарха Керимова Фото: содержание конфискованной яхты стоит более 7 млн долларов в год (ruyachts.com)
Автор: Константин Широкун

В правительстве США заявили, что тратят более 7 млн долларов в год на содержание суперяхты, конфискованной у российского олигарха Сулеймана Керимова, и призвали разрешить суд выставить судно на аукцион, прежде чем возникнет спор о его праве собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Попытки продать яхту на аукционе оспаривает Эдуард Худайнатов, возглавлявший российскую государственную нефтегазовую компанию "Роснефть". Он заявляет, что является владельцем "Амадеи", и заявил, что она не может быть конфискована, поскольку к нему не применены санкции.

Федеральные прокуроры заявили окружному судье США Дейлу Хо, что средний ежемесячный счет за обслуживание Amadea составляет 600 тысяч долларов. Они также заявили, что переговоры о том, чтобы Худайнатов оплатил содержание яхты, провалились. У Худайнатова есть время до 23 февраля, чтобы ответить на запрос прокуратуры.

Если правительству США удастся продать яхту на аукционе, оно, скорее всего, в конечном итоге переведет доходы от продажи в Украину.

По данным журнала Forbes, состояние Керимова и его семьи составляет 10,7 млрд долларов. Он является владельцем российской золотодобывающей компании "Полюс".

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что США добиваются конфискации суперяхты российского олигарха Сулеймана Керимова. Отмечается, что власти Фиджи конфисковали 106-метровую яхту Amadea стоимостью 300 млн долларов в мае 2022 года на основании ордера США в мае 2022 года, когда Вашингтон ужесточил санкции против людей, близких к российскому диктатору Владимиру Путину.

Отметим, что после ареста США забрали из Фиджи судно в течение часа, чтобы гарантировать, что яхта не будет вовлечена в какие-либо дальнейшие судебные тяжбы. Представители исполнительной службы США сменили флаг на яхте и увели ее в Новую Зеландию.

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