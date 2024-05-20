США повідомили, скільки контейнерів зі зброєю закупила Росія у КНДР

КНДР допомагає Росії у військовому плані

Росія почала звертатися до КНДР по допомогу зі зброєю минулого року. Диктатор Володимир Путін особисто зустрічався з главою КНДР Кім Чен Ином, після чого РФ стала отримувати зброю від Північної Кореї.

При цьому США не раз засуджували цей крок. Нещодавно Вашингтон ввів санкції проти росіян, які організували постачання зброї з КНДР до РФ.

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