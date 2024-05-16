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США запровадили санкції проти росіян, які доставляли зброю з КНДР до РФ

Четвер 16 травня 2024 19:41
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США запровадили санкції проти росіян, які доставляли зброю з КНДР до РФ Архівне фото: США запровадили санкції проти росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 16 травня, запровадили санкції проти росіян, які організували постачання зброї з КНДР до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції щодо двох російських громадян і трьох російських організацій за сприяння постачанню зброї між Росією і Корейською Народно-Демократичною Республікою.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що США продовжуватимуть вживати заходів для притягнення до відповідальності тих, хто намагається полегшити постачання зброї та інших матеріальних засобів, щоб дозволити Росії вести війну.

До санкційного списку внесено власника ТОВ "Рафорт" Рафаеля Газаряна, главу ТОВ "Технології" Олексія Буднєва, а також компанії "Транс-Капітал", "Рафорт" і "Технології".

КНДР допомагає Росії

Після початку війни в Україні Росія стала отримувати військову допомогу від КНДР, яка публічно підтримала рішення диктатора Володимира Путіна. Армія РФ отримала від Північної Кореї артснаряди і балістичні ракети.

При цьому розвідка Південної Кореї підозрює, що Росія могла отримати від КНДР зброю, виготовлену в 1970-х роках.

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