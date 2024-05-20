США сообщили, сколько контейнеров с оружием закупила Россия у КНДР

КНДР помогает России в военном плане

Россия начала обращаться к КНДР за помощью с оружием в прошлом году. Диктатор Владимир Путин лично встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном, после чего РФ стала получать оружие от Северной Кореи.

При этом США не раз осуждали этот шаг. Недавно Вашингтон ввел санкции против россиян, организовавших поставки оружия из КНДР в РФ.

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