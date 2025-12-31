США поступово знімають персональні санкції з громадян РФ

Виключення із санкцій

Американське відомство офіційно прибрало з переліку підсанкційних осіб Олександру Буріко, яка раніше обіймала посаду старшого віцепрезидента і заступника голови правління "Сбербанку". Оновлення списку опубліковано на сайті Міністерства фінансів США.

Історія санкцій

Під дію обмежень Буріко потрапила в травні 2022 року, коли Вашингтон розширив "чорний список", зарахувавши до нього вісьмох високопоставлених чиновників "Сбербанка".

Тоді в Мінфіні США пояснювали, що такі заходи були спрямовані на обмеження можливостей російського банку підтримувати військові дії проти України.

Санкції проти "Сбербанку"

Сам "Сбербанк" перебуває під блокувальними санкціями США з квітня 2022 року. Обмеження включають заморожування активів у США і заборону на ділові операції з американськими компаніями та громадянами.

Виключення Буріко зі списку не змінює статусу самого банку, але відображає оновлення підходу відомства до персонального складу санкційних заходів.