США поступово знімають персональні санкції з громадян РФ

У США оновили санкційний список, виключивши з нього колишнього високопоставленого керівника найбільшого російського банку, раніше занесеного до "чорного списку" як частина заходів проти фінансової підтримки війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства фінансів США.
Американське відомство офіційно прибрало з переліку підсанкційних осіб Олександру Буріко, яка раніше обіймала посаду старшого віцепрезидента і заступника голови правління "Сбербанку". Оновлення списку опубліковано на сайті Міністерства фінансів США.
Під дію обмежень Буріко потрапила в травні 2022 року, коли Вашингтон розширив "чорний список", зарахувавши до нього вісьмох високопоставлених чиновників "Сбербанка".
Тоді в Мінфіні США пояснювали, що такі заходи були спрямовані на обмеження можливостей російського банку підтримувати військові дії проти України.
Сам "Сбербанк" перебуває під блокувальними санкціями США з квітня 2022 року. Обмеження включають заморожування активів у США і заборону на ділові операції з американськими компаніями та громадянами.
Виключення Буріко зі списку не змінює статусу самого банку, але відображає оновлення підходу відомства до персонального складу санкційних заходів.
Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які реалізують рішення Ради національної безпеки та оборони про введення санкцій проти Росії, водночас одне з рішень спрямоване на синхронізацію обмежень із Великою Британією та зачіпає вісім фізичних і 40 юридичних осіб.
Зазначимо, що ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ще на шість місяців - до 31 липня 2026 року. Як повідомили у пресслужбі Ради ЄС, рішення ухвалено у відповідь на дії РФ, які продовжують дестабілізувати ситуацію в Україні. Обмеження зачіпають широкий спектр сфер, включно з торгівлею, фінансами, енергетикою, технологіями, товарами подвійного призначення, промисловістю, транспортом і предметами розкоші.