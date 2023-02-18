США поставлять ультиматум компаніям, які допомагають РФ в обході санкцій - Мінфін

Сполучені Штати мають намір безпосередньо погрожувати фірмам, які беруть участь в обході санкцій проти Росії серйозними наслідками.
Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми збираємося безпосередньо звернутися до цих компаній і дуже ясно сказати: вибирайте самі. Ви можете продовжувати робити щось, що вигідно Росії, і надавати їй відчутну підтримку, але тоді ви ризикуєте втратити доступ до європейської економіки, економіки США, економіки Британії. Вибір ваший. Ми готові до таких дій", - заявив Адейемо.
За його словами, уряд США щодо цього особливо непокоїть фірми з Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірану, Туреччини та деяких безпосередніх сусідів Росії.
Заступник міністра фінансів сказав, що США звернуться і до банків, які працюють у Сполучених Штатах, Євросоюзі, Британії та Японії, і попросять їх попередити клієнтів, що ті ризикують втратити доступ до фінансових послуг у цих країнах, якщо будуть викриті у співучасті в обході санкцій проти Росії .
Раніше ми писали, що управління санкцій США попросило австрійський банк Raiffeisen надати інформацію про його бізнес у Росії.
Також повідомлялося, що Єврокомісія не включатиме до нового санкційного пакету обмеження проти російської атомної галузі та її представників.
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