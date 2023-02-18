США поставят ультиматум компаниям, которые помогают РФ в обходе санкций, - минфин

"Мы собираемся напрямую обратиться к этим компаниям и очень ясно сказать: выбирайте сами. Вы можете продолжать делать что-то, что выгодно России, и оказывать ей ощутимую поддержку, но тогда вы рискуете потерять доступ к европейской экономике, к экономике США, к экономике Британии. Выбор ваш. Мы готовы к таким действиям", - заявил Адейемо.

По его словам, правительство США в этом отношении особенно беспокоят фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Турции и некоторых непосредственных соседей России.

Замминистра финансов сказал, что США обратятся и к банкам, работающим в Соединенных Штатах, Евросоюзе, Британии и Японии, и попросят их предупредить клиентов, что те рискуют потерять доступ к финансовым услугам в этих странах, если будут уличены в соучастии в обходе санкций против России.