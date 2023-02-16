ЄС відмовився запроваджувати санкції проти атомної галузі РФ, - Politico

Єврокомісія не включатиме до нового санкційного пакета обмеження проти російської атомної галузі та її представників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як повідомляється, Угорщина вже давно виступає проти націлювання на ядерний сектор Росії, вказуючи на залежність від "Росатому". Щоб подолати потенційне вето з боку Угорщини, ЄС розглядав можливість включення до списку окремих співробітників "Росатому" та інших компаній, але врешті-решт вирішив цього не робити.

Окрім того, проявила обережність також і Франція. Цього тижня представник міністерства економіки країни заявив журналістам, що "багато атомних електростанцій використовують паливо російської енергетики".