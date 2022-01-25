UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США о поставках оружия Украине: предоставим еще больше, в случае вторжения РФ

Автор: Валерия Полищук

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине еще больше оборонной помощи. Белый дом пойдет на такой шаг, если Россия начнет вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Если (президент РФ Владимир, - ред.) Путин пойдет на этот безрассудный шаг, мы предоставим дополнительную оборонную помощь. Еще больше, чем уже предоставили", - заявила она.

При этом Квин подчеркнула, что США предпочитают дипломатию.

"В поисках дипломатического мы общаемся и с Украиной и с союзниками по НАТО. Поставки такие, как сегодня, будут продолжаться. В этом году США дали оборонную поддержку больше, чем в любой из прошлых лет", - добавила она.

Так, в этос году США предоставили Украине более 650 млн долларов помощи, а с 2014 года выделили более чем на 2,7 млрд долларов.

"За моей спиной часть той помощи на 200 млн долларов, о которой мы ранее заявили", - добавила Квин.

Напомним, сегодня в Киев прибыла третья партия летального вооружения из США.

Вторая партия военной помощи от США прибыла в Украину 23 января. Тогда Соединенные Штаты передали ВСУ более 80 тонн вооружений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраина