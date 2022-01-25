США о поставках оружия Украине: предоставим еще больше, в случае вторжения РФ

"Если (президент РФ Владимир, - ред.) Путин пойдет на этот безрассудный шаг, мы предоставим дополнительную оборонную помощь. Еще больше, чем уже предоставили", - заявила она.

При этом Квин подчеркнула, что США предпочитают дипломатию.

"В поисках дипломатического мы общаемся и с Украиной и с союзниками по НАТО. Поставки такие, как сегодня, будут продолжаться. В этом году США дали оборонную поддержку больше, чем в любой из прошлых лет", - добавила она.

Так, в этос году США предоставили Украине более 650 млн долларов помощи, а с 2014 года выделили более чем на 2,7 млрд долларов.

"За моей спиной часть той помощи на 200 млн долларов, о которой мы ранее заявили", - добавила Квин.