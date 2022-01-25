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США про постачання зброї Україні: надамо ще більше, у разі вторгнення РФ

Автор: Валерія Поліщук

Тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін заявила, що Сполучені Штати мають намір надати Україні ще більше оборонної допомоги. Білий дім піде на такий крок, якщо Росія почне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Якщо (президент РФ Володимир, - ред.) Путін піде на цей безрозсудний крок, ми надамо додаткову оборонну допомогу. Ще більше, ніж вже надали", - заявила вона.

При цьому Квін підкреслила, що США віддають перевагу дипломатії.

"У пошуках дипломатичного ми спілкуємося і з Україною і з союзниками по НАТО. Поставки такі, як сьогодні, триватимуть. Цього року США дали оборонну підтримку більше, ніж у будь-який з минулих років", - додала вона.

Так, в етос році США надали Україні понад 650 млн доларів допомоги, а з 2014 року виділили більш ніж на 2,7 млрд доларів.

"За моєю спиною частина тієї допомоги на 200 млн доларів, про яку ми раніше заявили", - додала Квін.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибула третя партія летального озброєння з США.

Друга партія військової допомоги від США прибула в Україну 23 січня. Тоді Сполучені Штати передали ЗСУ понад 80 тонн озброєнь.

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