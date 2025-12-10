США поставили ультиматум Туреччині щодо повернення до програми F-35

За його словами, між Вашингтоном і Анкарою тривають переговори щодо російських комплексів, які Туреччина придбала майже десять років тому. Водночас Туреччина висловлює "бажання знову приєднатися" до програми F-35, з якої її виключили після закупівлі С-400.

Баррак наголосив, що позиція США та союзників по НАТО залишається незмінною - Анкара не може експлуатувати чи володіти С-400, якщо хоче повернутися до програми F-35.

"Як зазначено в законодавстві США, Туреччина більше не повинна експлуатувати або володіти системою С-400, щоб повернутися до програми F-35", - підкреслив посол.

Він зазначив, що особисті контакти президента США Дональда Трампа та лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана дозволили провести "найплідніші за десятиліття" перемовини на цю тему.

"Ми сподіваємося, що ці переговори призведуть до прориву в найближчі місяці, який відповідатиме вимогам безпеки як США, так і Туреччини", - сказав посол.

Раніше він заявляв, що Туреччина "наближається до позбавлення від С-400", і питання теоретично може бути вирішене упродовж 4-6 місяців.

У Туреччині ж розраховують, що США можуть скасувати санкції проти її оборонної промисловості без вимоги відмовитися від російських ракет.

Нагадаємо, що Анкара придбала комплекси С-400 після спроби перевороту 2016 року, коли путчисти використовували американські винищувачі F-16 для ударів по парламенту та околицях палацу президента.