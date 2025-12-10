США поставили ультиматум Турции по возвращению к программе F-35

По его словам, между Вашингтоном и Анкарой продолжаются переговоры по российским комплексам, которые Турция приобрела почти десять лет назад. В то же время Турция выражает "желание снова присоединиться" к программе F-35, из которой ее исключили после закупки С-400.

Баррак подчеркнул, что позиция США и союзников по НАТО остается неизменной - Анкара не может эксплуатировать или владеть С-400, если хочет вернуться к программе F-35.

"Как указано в законодательстве США, Турция больше не должна эксплуатировать или владеть системой С-400, чтобы вернуться к программе F-35", - подчеркнул посол.

Он отметил, что личные контакты президента США Дональда Трампа и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана позволили провести "самые плодотворные за десятилетия" переговоры на эту тему.

"Мы надеемся, что эти переговоры приведут к прорыву в ближайшие месяцы, который будет отвечать требованиям безопасности как США, так и Турции", - сказал посол.

Ранее он заявлял, что Турция "приближается к избавлению от С-400", и вопрос теоретически может быть решен в течение 4-6 месяцев.

В Турции же рассчитывают, что США могут отменить санкции против ее оборонной промышленности без требования отказаться от российских ракет.

Напомним, что Анкара приобрела комплексы С-400 после попытки переворота 2016 года, когда путчисты использовали американские истребители F-16 для ударов по парламенту и окрестностям дворца президента.