США поставили России условие насчет Украины на саммите G20: Reuters узнал, о чем речь

Россия не получит экономической поддержки или новых соглашений до окончания войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Жесткая позиция США

Министр финансов США Скотт Бессент провел двустороннюю встречу с главой Минфина России Антоном Силуановым на полях встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина.

По данным Reuters, американский чиновник дал понять российской стороне, что экономическое сотрудничество не может быть расширено, пока продолжается война против Украины.

Как сообщили источники агентства, во время разговора обсуждался мирный план президента США Дональда Трампа. При этом, когда Силуанов попытался перейти к вопросам взаимного интереса, Бессент, согласно источнику Reuters, остановил его и заявил: "Ничего невозможно, пока война не закончится".

В российском Министерстве финансов заявили, что стороны обсуждали финансовое сотрудничество в рамках G20.

При этом Reuters отмечает, что встреча состоялась на фоне первого с начала полномасштабного вторжения личного участия Силуанова в мероприятии G20.

Силуанов впервые приехал лично

До этого российская сторона не направляла министра финансов на встречи G20 в очном формате после начала полномасштабной войны. Ныешние переговоры в Эшвилле стали первым таким случаем.