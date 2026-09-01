ua en ru
Вт, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США поставили России условие насчет Украины на саммите G20: Reuters узнал, о чем речь

09:27 01.09.2026 Вт
2 мин
Что ответила Москва?
aimg Анастасия Никончук
США поставили России условие насчет Украины на саммите G20: Reuters узнал, о чем речь Фото: G20 (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия не получит экономической поддержки или новых соглашений до окончания войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Жесткая позиция США

Министр финансов США Скотт Бессент провел двустороннюю встречу с главой Минфина России Антоном Силуановым на полях встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина.

По данным Reuters, американский чиновник дал понять российской стороне, что экономическое сотрудничество не может быть расширено, пока продолжается война против Украины.

Как сообщили источники агентства, во время разговора обсуждался мирный план президента США Дональда Трампа. При этом, когда Силуанов попытался перейти к вопросам взаимного интереса, Бессент, согласно источнику Reuters, остановил его и заявил: "Ничего невозможно, пока война не закончится".

В российском Министерстве финансов заявили, что стороны обсуждали финансовое сотрудничество в рамках G20.

При этом Reuters отмечает, что встреча состоялась на фоне первого с начала полномасштабного вторжения личного участия Силуанова в мероприятии G20.

Силуанов впервые приехал лично

До этого российская сторона не направляла министра финансов на встречи G20 в очном формате после начала полномасштабной войны. Ныешние переговоры в Эшвилле стали первым таким случаем.

Напоминаем, что на полях саммита G20 в Эшвилле представители России и США обсудили финансовое взаимодействие между двумя странами, а также сотрудничество в рамках "Большой двадцатки".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине G20 Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Украина
Новости
В Киеве горит 16-этажка из-за утренней атаки дронов
В Киеве горит 16-этажка из-за утренней атаки дронов
Аналитика
Спецоперация "Почтальон": Россия начала масштабную информационную атаку против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Спецоперация "Почтальон": Россия начала масштабную информационную атаку против Украины