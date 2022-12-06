США не постачали Україні озброєння для ударів по Росії, - Держдеп

Сполучені Штати не постачали українським військовим озброєння, яке можна було б використати для ударів територією Росії.

Про це заявив прес-секретар держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

Водночас у Держдепі США уточнили, що Вашингтон не спонукає Україну завдавати ударів по цілям за межами української території.

"США не постачали Україні озброєння для ударів по російській території, зброя, що поставляється, вважається суто оборонною", - зазначив Прайс.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають достатні запаси озброєння, щоб продовжувати допомагати Україні.

Крім того, Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, окупованих Росією після 24 лютого.

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