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США не постачали Україні озброєння для ударів по Росії, - Держдеп

Фото: представник Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати не постачали українським військовим озброєння, яке можна було б використати для ударів територією Росії.

Про це заявив прес-секретар держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"США не постачали Україні озброєння для ударів по російській території, зброя, що поставляється, вважається суто оборонною", - зазначив Прайс.

Водночас у Держдепі США уточнили, що Вашингтон не спонукає Україну завдавати ударів по цілям за межами української території.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають достатні запаси озброєння, щоб продовжувати допомагати Україні.

Крім того, Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, окупованих Росією після 24 лютого.

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