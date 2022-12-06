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США не поставляли Украине вооружения для ударов по России, - Госдеп

Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты не поставляли украинским военным вооружения, которое можно было бы использовать для ударов по территории России.

Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нэд Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"США не поставляли Украине вооружения для ударов по российской территории, поставляемое оружие считается сугубо оборонительным", - отметил Прайс.

Одновременно с этим, в Госдепе США уточнили, что Вашингтон не побуждает Украину наносить удары по целям за пределами украинской территории.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обладают достаточными запасами вооружения, чтобы продолжать помогать Украине.

Кроме того, Блинкен заявил, что США сосредоточены на помощи Украине в возвращении территорий, оккупированных Россией после 24 февраля.

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