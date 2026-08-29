США посилюють тиск на Британію з вимогою посилити витрати на оборону, - The Telegraph

За даними видання, пропозиція входить до заходів, які розробляють представники Пентагону як стимул для виконання обіцянки НАТО щодо збільшення видатків на оборону на 5%.

Високопоставлений американський чиновник повідомив, що Британії, ймовірно, буде приділено "особливу увагу" під час перевірки Вашингтоном зобов'язань її союзників перед НАТО, в рамках якої буде вивчено, чи є у країн-членів надійні шляхи досягнення поставленої мети.

Офіційні особи США вважають, що хоч Британія і має потенціал стати провідним партнером у сфері оборони, проте план інвестицій в оборону, оголошений у червні нині колишнім прем'єр-міністром Кіром Стармером - виявився недостатнім "кроком у правильному напрямку".

"Я очікую, що Британії буде приділено особливу увагу, оскільки має величезний потенціал. Тому ми продовжимо докладати зусиль для стимулювання та надання Британії можливості значно просунутися вперед", - сказав чиновник.

The Telegraph пише, що риторика Вашингтоном викликатиме стурбованість у нинішнього прем'єра Енді Бернеме та міністра фінансів Джона Хіллі, чий перший бюджет не передбачає виділення 3% ВВП на оборону до 2030 року.