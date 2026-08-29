RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США усиливают давление на Британию с требованием усилить расходу на оборону, - The Telegraph

01:48 29.08.2026 Сб
2 мин
Что известно о давлении Вашингтона на Лондон?
aimg Эдуард Ткач
Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)

США пригрозили выступить против суверенитета Британии над Фолклендскими островами, если Энди Бернхэм не увеличит расходы на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, предложение входит в число мер, которые разрабатывают представители Пентагона в качестве стимула для выполнения обещания НАТО по увеличению расходов на оборону на 5%.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Британии, вероятно, будет уделено "особое внимание" в ходе проверки Вашингтоном обязательств ее союзников перед НАТО, в рамках которой будет изучено, есть ли у стран-членов надежные пути достижения поставленной цели.

Официальные лица США считают, что хоть Британия и обладает потенциалом стать ведущим партнером в сфере обороны, однако план инвестиций в оборону, объявленный в июне ныне бывшим премьер-министром Киром Стармером - оказался недостаточным "шагом в правильном направлении".

"Я ожидаю, что Британии будет уделено особое внимание, поскольку у нее огромный потенциал. Поэтому мы продолжим прилагать усилия для стимулирования и предоставления Британии возможности значительно продвинуться вперед", - сказал чиновник.

The Telegraph пишет, что риторика Вашингтоном вызывет обеспокоенность у нынешнего премьера Энди Бернеме и министра финансов Джона Хилли, чей первый бюджет не предусматривает выделение 3% ВВП на оборону к 2030 году.

Напомним, что на саммите НАТО в 2025 году страны Альянса договорились увеличить расходы на оборону как минимум до 5% ВВП к 2035 году. При этом в апреле 2026 года стало известно, что Эстония уже достигла этого показателя.

В частности, это произошло по причине того, что страна готовится к возможным провокациям и военным действиям со стороны России. Цель - сделать так, чтобы цели РФ были недостижимыми.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОСоединенные Штаты АмерикиВеликобритания