США посилять військову присутність у Японії: що це означає

"Америка і Японія твердо стоять пліч-о-пліч перед обличчям агресивних і примусових дій з боку комуністичного Китаю", - сказав він після зустрічі з главою японського Міноборони Геном Накатані.

Гегсет заявив, що США збільшать чисельність особового складу нового об'єднаного командування в Японії, яке керуватиме початковою військовою відповіддю Вашингтона на кризу в регіоні. Також це командування тісно співпрацюватиме з нещодавно створеним японським військовим командуванням, яке курирує повітряні, сухопутні, морські та інші сили.

За словами глави Пентагону, сили США в Японії стануть "бойовим штатом".

"(Це - ред.) підвищить нашу готовність реагувати на непередбачувані обставини або кризи, підтримувати операції США і допомагати Японії та силам США захищати цю територію", - пояснив Хегсет.

Японські офіційні особи кажуть, що вони шукали запевнень у тому, що Вашингтон дотримуватиметься планів, розроблених за адміністрації Байдена, - щодо нарощування військової присутності США в Японії шляхом створення штабу об'єднаних сил. У той час як Токіо збільшує свої витрати на оборону, вона продовжує значною мірою покладатися на Вашингтон у питаннях своєї безпеки, оскільки стикається із загрозами з боку Китаю та Північної Кореї.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Японію витрачати більше на оборону і платити більше за американські військові бази. Однак Гегсет і Накатані заявили, що тема оборонного бюджету Японії і того, скільки вона платить Америці за бази, під час їхньої зустрічі не порушувалася. Японський міністр оборони уточнив, що на зустрічі основна увага приділялася загальній стратегії та шляхам поглиблення альянсу.