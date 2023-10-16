США посилять правила продажу напівпровідників до Китаю, - Reuters

Нові правила будуть оприлюднені вже у жовтні. Зазначається, що вони блокуватимуть продаж мікрочіпів для розвитку штучного інтелекту. Виробники також будуть змушені повідомляти про постачання до інших країн.

У Білому домі заявили, що посилюють обмеження на експорт напівпровідників, щоб утримати американські чіпи та обладнання від впливу посилення збройних сил Китаю.

За словами неназваного чиновника з Міністерства торгівлі, чіпи, призначені для споживчих товарів, таких як ноутбуки, будуть звільнені від нових обмежень. Але компаніям доведеться повідомляти міністерство, коли вони виконують замовлення на найпотужніші споживчі чіпи.

США також вимагатимуть від компаній повідомляти уряд про напівпровідники, характеристики яких трохи нижчі від порога заборони, перш ніж вони будуть відправлені до Китаю. Уряд вирішуватиме в кожному конкретному випадку, чи становлять вони загрозу національній безпеці, чи можуть бути відправлені на інші ринки.

Повідомляється, що представники адміністрації Джо Байдена повідомили Китаю про свої плани поновити правила торгівлі в рамках політики, спрямованої на стабілізацію відносин між двома країнами.

Торгівля США та ЄС із Китаєм

У США та країнах Євросоюзу останнім часом стали частіше звучати ініціативи щодо економічного тиску на Китай, серед яких запровадження певних торгових обмежень.

Нещодавно Bloomberg заявляв, що ЄС та США обговорюють можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних зінвестуванням у чутливі технології у таких країнах, як Китай.

Крім того, Сполучені Штати та Нідерланди влітку ввели нові обмеження, які торкнулися китайських виробників мікросхем.

За даними Politico, Франція посилює тиск на ЄС, вимагаючи дати відсіч перевагам Китаю в таких експортних секторах, як електромобілі.