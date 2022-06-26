В США посчитали, сколько будет терять Россия из-за запрета импорта российского золота

Соединенные Штаты Америки и ряд стран G7 запретили импорт российского золота. Россия ежегодно будет терять около 19 млрд долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Barron's.
Запрет на золото, как отметил один из представителей администрации, еще больше изолирует Россию от мировой экономики.
"Это ключевой экспорт, ключевой источник доходов. Принятие этого шага отрезает этот потенциал и является постоянной иллюстрацией тех шагов, которые G7 может сделать коллективно, чтобы продолжить изоляцию России и отрезать ее от мировой экономики", - заявил чиновник.
По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, экспорт золота приносит России около 19 млрд долларов в год. Соответственно, запрет импорта нанесет удар экономике страны-оккупанта, которая уже ощущает последствия выхода около 1000 компании с ее рынка.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Великобритания, США, Канада и Япония ввели запрет на импорт российского золота в странах.
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