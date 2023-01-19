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США попросять свої війська в Південній Кореї передати обладнання Україні

Фото: США попросять свої війська в Південній Кореї передати обладнання Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Пентагон звернувся до воєнних сил США в Південній Кореї (USFK) з проханням надати частину свого обладнання для підтримки України. Втім, якого саме і в який кількості не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як заявили в Міноборони США, така передача не вплине на боєздатність їхнього контингенту в цій країні.

Видання також нагадує матеріал New York Times, яке писало про те, що Пентагон звернувся до інвентаризації американських артилерійських снарядів у Південній Кореї та Ізраїлі, оскільки Україна гостро потребує підтримки боєприпасами у війні з Росією.

В Сеулі відмовився це коментувати, але зазначили, що там ведуть тісні консультації з Вашингтоном, "включаючи й це питання".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Південна Корея нібито мала намір продати США снаряди, щоб передати їх потім Україні.

Втім, згодом військові Південної Кореї спростовували укладання Сеулом угоди з Вашингтоном щодо продажу США артилерійських снарядів.

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