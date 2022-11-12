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Південна Корея спростовує плани щодо продажу США боєприпасів для передачі їх Україні

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Південна Корея, Субота 12 листопада 2022 08:16
Південна Корея спростовує плани щодо продажу США боєприпасів для передачі їх Україні Фото: Південна Корея спростовує "таємну угоду" зі США щодо снарядів для України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Військові Південної Кореї спростовують укладання Сеулом угоди з Вашингтоном щодо продажу США артилерійських снарядів, які Штати потім передадуть Україні. Раніше про таку "таємну домовленість" писало Wall Street Journal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністерство оборони країни виступило із заявою для ЗМІ про те, що між південнокорейською компанією та США ведуться переговори про експорт зброї, щоб допомогти Вашингтону поповнити свої запаси 155-мм артилерійських снарядів - за умови, що Штати будуть кінцевим користувачем боєприпасів.

За даними The Wall Street Journal, офіційні особи США, знайомі з конфіденційною угодою, заявили, що Вашингтон закупить 100 тисяч снарядів для 155-мм гарматних артилерійських систем у Південній Кореї, які потім будуть відправлені українським силам.

Зазначалося, що така домовленість дозволить Сеулу "дотримуватися букви свого публічного зобов'язання не спрямовувати летальну військову підтримку Україні", водночас дозволяючи США не використовувати власні артилерійські запаси, щоб надати їх Україні в рамках військової допомоги.

Хоча Сеул надав нелетальну допомогу на суму, еквівалентну 3,5 мільйона доларів, включаючи бронежилети, ковдри, каски та ліки, він не прийняв численних запитів від України на постачання зброї.

У матеріалі йдеться про те, що Україна шукала допомоги у Сеула, який накопичив артилерію і створив потужну військову силу на фоні "брязкання зброєю" КНДР.

Нагадаємо також, що цього тижня Північна Корея спростувала звинувачення США у продажу зброї РФ для використання у своїй війні проти України - у Пхеньяні заявили, що навіть не планує цього робити.

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