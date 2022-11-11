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Південна Корея вперше продасть США артилерійські снаряди для постачання в Україну, - WSJ

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Сеул, П'ятниця 11 листопада 2022 02:46
Південна Корея вперше продасть США артилерійські снаряди для постачання в Україну, - WSJ Фото: Південна Корея вперше продасть США артилерійські снаряди для постачання в Україну (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Південна Корея вперше продасть США артилерійські снаряди для того, щоб їх потім направили до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

У матеріалі йдеться, що ці постачання стануть частиною "секретної угоди" між Вашингтоном і Сеулом.

Строки укладання угоди не називаються. Співрозмовники газети стверджують, що Сполучені Штати планують закупити близько 100 тисяч снарядів для артилерійських знарядь для відправлення Україні.

За розрахунками Вашингтона цієї кількості буде достатньо для ведення інтенсивних бойових дій протягом декількох тижнів.

За словами чиновників, опосередковане відправлення боєприпасів через Штати дозволяє Сеулу формально залишатися в рамках взятого зобов'язання не постачати Україні озброєння.

У цей час Вашингтон зможе уникнути витрачання власних арсеналів озброєнь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Чехія отримає від Німеччини танки Leopard замість радянських Т-72, які раніше вона передала Україні.

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