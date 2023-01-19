США попросят свои войска в Южной Корее передать оборудование Украине

Пентагон обратился к военным силам США в Южной Корее (USFK) с просьбой предоставить часть своего оборудования для поддержки Украины. Впрочем, какого и в каком количестве не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как заявили в Минобороны США, такая передача не отразится на боеспособности их контингента в этой стране.

"Министерство обороны продолжает оказывать военную помощь из своих запасов в поддержку Украины. Вооруженным силам США в Южной Корее было предложено поддержать эти усилия, предоставив часть своего оборудования", - заявил спикер USFK, полковник Исаак Тейлор.

Издание также напоминает материал New York Times, писавшее о том, что Пентагон обратился к инвентаризации американских артиллерийских снарядов в Южной Корее и Израиле, поскольку Украина остро нуждается в поддержке боеприпасов в войне с Россией.

В Сеуле отказался комментировать это, но отметили, что там ведут тесные консультации с Вашингтоном, "включая и этот вопрос".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Южная Корея якобы собиралась продать США снаряды, чтобы передать их потом Украине.

Впрочем, впоследствии военные Южной Кореи опровергали заключение Сеулом соглашения с Вашингтоном о продаже США артиллерийских снарядов.

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