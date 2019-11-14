США поприветствовали завершение разведения сил в Петровском

Посольство США в Украине поприветствовало завершения разведение сил и средств в Петровском на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства.

В посольстве призвали Россию к сотрудничеству с Украиной, чтобы достичь прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе для восстановления Украиной своих границ.

"Мы приветствуем завершение разведение сил и средств в Петровском. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, к продуктивному сотрудничеству с Украиной в направлении дальнейшего прогресса в восстановлении контроля Украины над ее международным рубежом", - говорится в сообщении.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердил, что на Донбассе завершен отвод сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Информацию об этом 13 ноября прислали с МИД Украины и представители ОРДО.

Ранее действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак поприветствовал разведение сил в Петровском. По его словам, это приближает проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время.