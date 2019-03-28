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ВСП одобрил еще три кандидатуры в антикоррупционный суд

Новости » Политика    28.03.2019 - 13:21
ВСП одобрил еще три кандидатуры в антикоррупционный суд
Иллюстративное фото (opsgram.com)

Это адвокаты Маркиян Галабала и Евгений Крук и преподаватель Сергей Боднар

В четверг, 28 марта, Высший совет правосудия одобрил еще три кандидатуры в антикоррупционный суд и внес представление об их назначении президенту. Об этом сообщает пресс-служба организации Transparency International Ukraine.

Это адвокаты Маркиян Галабала и Евгений Крук и преподаватель Сергей Боднар. Организация пишет, что в целом 38 юристов теперь могут стать судьями ВАКС.

"Владимир Цикало снял свою кандидатуру после ряда вопросов об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что Цикало попал в "список 55 недостойных". Он был одним из тех, кого представители общественности не рекомендовали к назначению в ВАС", - отметили в TI.

Напомним, 18 марта ВСП направил к президенту Украины Петру Порошенко представление на назначение 35 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, что позволит ВАКС начать работу.

РБК-Украина писало, что Государственная судебная администрация назначила Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата ВАКС.

В частности, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что Высший антикоррупционный суд Украины может заработать до конца марта.

 

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