США поповнюють арсенал зброї рекордними темпами, - Трамп

Раніше Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер також анонсував масштабну військову модернізацію у відповідь на зростання глобальної загрози. За його словами, уряд планує побудувати до 12 нових ударних підводних човнів та інвестувати мільярди фунтів у ядерну зброю, безпілотники та цифрові технології.

Він заявив, що збройні сили Великої Британії повинні перейти до "бойової готовності" протягом наступних кількох років. Військова стратегія також передбачає закупівлю до 7000 одиниць далекобійної зброї британського виробництва та створення нового кіберкомандування.

Ця стратегія з’явилася на тлі посилення військової напруги через війну в Україні, зміну позиції США в Європі та загострення глобальних конфліктів.

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