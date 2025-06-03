США пополняют арсенал оружия рекордными темпами, - Трамп

Соединенные Штаты в последнее время накапливают оружие в собственных армейских арсеналах быстрыми темпами, которых еще никогда не было.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Truth Social.
"Только что прекрасно поговорил с нашими военными лидерами. Это самая сильная армия, которую мы когда-либо имели, включая тот факт, что мы накапливаем оружие с такими темпами, которых раньше не видели в нашей стране", - отметил Трамп.
Президент США также отметил, что надеется на то, что, однако, американцам никогда не придется пользоваться накопленным новым оружием.
Ранее Премьер-министр Британии Кир Стармер также анонсировал масштабную военную модернизацию в ответ на рост глобальной угрозы. По его словам, правительство планирует построить до 12 новых ударных подводных лодок и инвестировать миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и цифровые технологии.
Он заявил, что вооруженные силы Великобритании должны перейти к "боевой готовности" в течение следующих нескольких лет. Военная стратегия также предусматривает закупку до 7000 единиц дальнобойного оружия британского производства и создание нового киберкомандования.
Эта стратегия появилась на фоне усиления военного напряжения из-за войны в Украине, изменения позиции США в Европе и обострения глобальных конфликтов.
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