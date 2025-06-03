США пополняют арсенал оружия рекордными темпами, - Трамп

Ранее Премьер-министр Британии Кир Стармер также анонсировал масштабную военную модернизацию в ответ на рост глобальной угрозы. По его словам, правительство планирует построить до 12 новых ударных подводных лодок и инвестировать миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и цифровые технологии.

Он заявил, что вооруженные силы Великобритании должны перейти к "боевой готовности" в течение следующих нескольких лет. Военная стратегия также предусматривает закупку до 7000 единиц дальнобойного оружия британского производства и создание нового киберкомандования.

Эта стратегия появилась на фоне усиления военного напряжения из-за войны в Украине, изменения позиции США в Европе и обострения глобальных конфликтов.

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