США без попередження зупинили поставки певного озброєння для України

Раніше німецький генерал керував роботою спецгрупи з координації військової підтримки України при міністерстві оборони ФРН.

Він наголосив, що адміністрація лідера США Дональда Трампа навіть не попередила німецьких партнерів щодо призупинення поставок певного озброєння для України.

Фройдінг розповів, що раніше міг постійно обмінюватися текстовими повідомленнями з Пентагоном, проте зараз цей канал зв’язку закритий.

Тепер, додав німецький генерал, він мусить звертатися до посольства Німеччині у Вашингтоні. За його словами, там працює людина, яка намагається "знайти хоч когось у Пентагоні".