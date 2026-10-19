США не попередили Україну про балістику на Київ: Рубіо назвав причину

Українські ЗМІ повідомляють, що минулої ночі США також не передали Україні розвідувальну інформацію про пуски російських балістичних ракет по Києву.

"Я не знаю, що сталося минулої ночі. Кілька ночей тому виникла програмна проблема, пов'язана із системою раннього попередження України. Європейське командування ЗС США (EUCOM) вивчає це питання. Я не можу коментувати те, що сталося минулої ночі", - відповів Рубіо.

Рубіо наголосив, що США не припиняли передавати Україні розвідувальні дані. Він здивувався, звідки президент України Володимир Зеленський бере таку інформацію і чому розповідає про це журналістам.

За словами держсекретаря, Зеленському слід зосередитися на завершенні війни, а не говорити пресі про призупинення обміну розвідданими.

"Я не знаю, звідки він бере цю інформацію і чому говорить про це пресі. Вам варто повернутися і запитати його про це. Жодного призупинення не було. Але, повторю, на чому йому слід зосередитися і на чому ми хочемо зосередитися, - це припинення цієї війни. Саме на цьому йому слід зосередитися. Саме на цьому ми хочемо, щоб зосередилися всі. І саме на цьому ми хочемо, щоб зосередилися росіяни", - сказав він.

Нагадаємо, уранці 19 жовтня Україна знову не отримала раннього попередження про балістичний удар по Києву.

За даними The Washington Post, американська розвідка попередила посольство України, що обмін даними зупинять, якщо Україна продовжить бити по російських нафтопереробних заводах.