РФ вдарила крилатими ракетами: в Києві знову пролунали вибухи

Вранці 19 жовтня в Києві пролунали вибухи під час атаки крилатих ракет. У столиці оголошено червоний рівень небезпеки, мешканців закликають пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію .

Повітряні сили попереджали про крилаті ракети, що рухаються з півночі Київщини в напрямку столиці. Невдовзі після цього в місті пролунали вибухи.

У КМВА закликали киян пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою тривоги. Інформація про наслідки уточнюється.