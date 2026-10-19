Партнери знову не попередили Україну про балістичний удар по Києву, - ЗМІ
Уранці 19 жовтня Росія вдарила по Києву балістикою, і Україна знову не отримала раннього попередження про атаку. Раніше такі сигнали надходили від США в межах обміну розвідданими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Алекса Рауфоглу в соцмережі X, інформацію йому підтвердили українські джерела.
"Знову не було раннього попередження про балістичну атаку на Київ", - передає журналіст слова співрозмовників.
Вранці в столиці оголосили червоний рівень небезпеки через ракетну загрозу. Повітряні сили попереджали про крилаті ракети з півночі Київщини, після чого в місті пролунали вибухи.
Ранні попередження про запуски балістики українські військові отримували від США. Вони дають кілька цінних хвилин, щоб люди встигли сховатися, а ППО - підготуватися.
Дві ночі поспіль, 12 і 13 жовтня, балістика летіла на Київ без попереджень від партнерів, заявляв президент Володимир Зеленський. У Повітряних силах згодом уточнили, що сигналу не було лише перед першою хвилею атаки.
За даними The Washington Post, американська розвідка попередила посольство України, що обмін даними зупинять, якщо Україна продовжить бити по російських НПЗ. Попри це, Україна відновила удари. Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що кроки Вашингтона виглядають як спроба схилити Україну до капітуляції.