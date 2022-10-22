UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США попередили Росію на випадок застосування ядерної зброї в Україні, - Блінкен

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

США попередили Росію про наслідки у разі застосування ядерної зброї у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Дозвольте мені зі свого боку сказати - ми дуже чітко і прямо донесли до Росії наслідки будь-якого застосування ядерної зброї", - сказав він під час прес-конференції з головою МЗС Франції Катрін Колонною.

За його словами, президент РФ Володимир Путін та інші росіяни ведуть "розпливчасті розмови" про ядерну зброю.

"Це верх безвідповідальності, особливо з боку члена Ради Безпеки ООН. Це те, на що ми дуже уважно дивимося і до чого ставимося дуже серйозно з огляду на те, що Росія вже зробила в Україні", - сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що сьогодні немає причин зміни дислокації ядерних сил США, але Вашингтон продовжує пильно стежити за РФ.

Як повідомлялось, ядерний удар зі сторони Росії змінить хід війни в Україні та скоріш за все спровокує фізичну відповідь з боку українських союзників і, можливо, НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні