США предупредили Россию на случай применения ядерного оружия в Украине, - Блинкен

"Позвольте мне со своей стороны сказать - мы очень четко и прямо донесли до России последствия любого применения ядерного оружия", - сказал он во время пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной.

По его словам, президент РФ Владимир Путин и другие россияне ведут "расплывчатые разговоры" о ядерном оружии.

"Это верх безответственности, особенно со стороны члена Совета Безопасности ООН. Это то, на что мы очень внимательно смотрим и к чему относимся очень серьезно, учитывая то, что Россия уже сделала в Украине", - сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что на сегодняшний день нет причин для изменения положения ядерных сил США, но Вашингтон продолжает пристально следить за РФ.