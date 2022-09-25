США попередили РФ про катастрофічні наслідки ядерного удару і "рішучу відповідь"

"Якщо Росія перетне цю межу, наслідки для Росії будуть катастрофічними. Сполучені Штати дадуть відповідь рішуче. Зараз у приватних каналах ми докладніше роз'яснили, що саме це означатиме", - сказав Салліван.

Радник Білого дому зазначив, що США хочуть закласти принцип відповідальності за свої дії, а не грати в гру "око за око". За його словами, Вашингтон розробляє план "на всі випадки життя".

Салліван підтвердив, що США вже працюють над новими антиросійськими санкціями, які будуть впроваджені проти організацій, осіб та компаній, які підтримують російську військову машину та "референдуми" на окупованих територіях України.

Водночас Салліван не захотів коментувати протести проти мобілізації в РФ. Він заявив, що США зосередилися на підтримці України, а "майбутнє Росії має вирішувати російський народ".