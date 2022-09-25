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США попередили РФ про катастрофічні наслідки ядерного удару і "рішучу відповідь"

Фото: радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США попереджають Росію про катастрофічні наслідки застосування ядерної зброї в Україні. Вашингтон пообіцяв відповісти рішуче, якщо Кремль наважиться на цей крок.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Якщо Росія перетне цю межу, наслідки для Росії будуть катастрофічними. Сполучені Штати дадуть відповідь рішуче. Зараз у приватних каналах ми докладніше роз'яснили, що саме це означатиме", - сказав Салліван.

Радник Білого дому зазначив, що США хочуть закласти принцип відповідальності за свої дії, а не грати в гру "око за око". За його словами, Вашингтон розробляє план "на всі випадки життя".

Салліван підтвердив, що США вже працюють над новими антиросійськими санкціями, які будуть впроваджені проти організацій, осіб та компаній, які підтримують російську військову машину та "референдуми" на окупованих територіях України.

Водночас Салліван не захотів коментувати протести проти мобілізації в РФ. Він заявив, що США зосередилися на підтримці України, а "майбутнє Росії має вирішувати російський народ".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США можуть ввести додаткові санкції проти Росії через "референдуми" в окупованих містах України.

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