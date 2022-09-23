ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США готові ввести додаткові санкції проти Росії через "референдуми" в Україні

Новость на русском →
США, П'ятниця 23 вересня 2022 22:32
США готові ввести додаткові санкції проти Росії через "референдуми" в Україні Фото: США готові ввести додаткові санкції проти Росії через "референдуми" в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сполучені Штати готові накласти додаткові економічні санкції на Росію разом зі своїми союзниками, якщо Кремль і надалі продовжить анексію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, Росія планувала фіктивні референдуми у східній частині України як крок до анексії цих територій.

"Ми знаємо, що цими референдумами будуть маніпулювати", - сказала прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей проходять псевдореферендуми про так зване "приєднання до Росії".

У НАТО вважають, що Росія може використовувати фіктивні референдуми для ескалації війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Референдум
NEWS
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю