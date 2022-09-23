США готові ввести додаткові санкції проти Росії через "референдуми" в Україні
Сполучені Штати готові накласти додаткові економічні санкції на Росію разом зі своїми союзниками, якщо Кремль і надалі продовжить анексію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, Росія планувала фіктивні референдуми у східній частині України як крок до анексії цих територій.
"Ми знаємо, що цими референдумами будуть маніпулювати", - сказала прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.
Нагадаємо, з 23 по 27 вересня у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей проходять псевдореферендуми про так зване "приєднання до Росії".
У НАТО вважають, що Росія може використовувати фіктивні референдуми для ескалації війни.
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