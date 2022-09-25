США предупредили РФ о катастрофических последствиях ядерного удара и "решительном ответе"

"Если Россия пересечет эту границу, последствия для России будут катастрофическими. Соединенные Штаты ответят решительно. Сейчас в частных каналах мы подробнее разъяснили, что именно это будет означать", - сказал Салливан.

Советник Белого дома отметил, что США хотят заложить принцип ответственности за свои действия, а не играть в игру "глаз за глаз". По его словам, Вашингтон разрабатывает план "на все случаи жизни".

Салливан подтвердил, что США уже работают над новыми антироссийскими санкциями, которые будут введены против организаций, лиц и компаний, поддерживающих российскую военную машину и "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

В то же время Салливан не захотел комментировать протесты против мобилизации в РФ. Он заявил, что США сосредоточились на поддержке Украины, а "будущее России должен решать российский народ".