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США предупредили РФ о катастрофических последствиях ядерного удара и "решительном ответе"

Фото: советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США предупреждают Россию о катастрофических последствиях применениях ядерного оружия в Украине. Вашингтон пообещал ответить решительно, если Кремль решится на этот шаг.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Если Россия пересечет эту границу, последствия для России будут катастрофическими. Соединенные Штаты ответят решительно. Сейчас в частных каналах мы подробнее разъяснили, что именно это будет означать", - сказал Салливан.

Советник Белого дома отметил, что США хотят заложить принцип ответственности за свои действия, а не играть в игру "глаз за глаз". По его словам, Вашингтон разрабатывает план "на все случаи жизни".

Салливан подтвердил, что США уже работают над новыми антироссийскими санкциями, которые будут введены против организаций, лиц и компаний, поддерживающих российскую военную машину и "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

В то же время Салливан не захотел комментировать протесты против мобилизации в РФ. Он заявил, что США сосредоточились на поддержке Украины, а "будущее России должен решать российский народ".

Напомним, ранее стало известно, что США могут ввести дополнительные санкции против России из-за "референдумов" в оккупированных городах Украины.

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