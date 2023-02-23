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США попередили Китай про "серйозні наслідки" у разі надання допомоги РФ

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати попередили Китай про те, що надання будь-якої матеріальної підтримки військовим зусиллям Росії матиме "дуже серйозні наслідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми чітко дали зрозуміти, що надання матеріальної підтримки Росії або допомога з будь-яким типом системного ухилення від санкцій буде для нас дуже серйозною проблемою", - сказала міністр фінансів США Джанет Єллен.

За її словам, США продовжуватиме пояснювати уряду Китаю, компаніям і банкам у їхній юрисдикції правила щодо санкцій і серйозні наслідки, з якими вони зіткнуться в разі їх порушення.

Міністр також зазначила, що переговори між США та Китаєм з економічних питань відновляться у "відповідний час".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Китай заперечує наміри постачати озброєння Росії.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Пекін про серйозні наслідки у разі передачі зброї Росії.

Наразі Адміністрація президента США вирішує, чи оприлюднити розвіддані, відповідно до яких Китай зважує аргументи за і проти постачання зброї РФ.

Зазначимо, що США наразі не фіксують передачу Китаєм озброєння для потреб Росії. Проте Пекін ще не зняв питання надання летальної допомоги з розгляду.

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