США попередили Китай про наслідки у разі підтримки російської агресії

Зазначається, що державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні з членом Державної ради КНР та міністром закордонних справ Ван Ї на полях 77-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Держсекретар повторив засудження США війни Росії проти України та наголосив на наслідках, якщо КНР надасть підтримку вторгненню Москви в суверенну державу.

Блінкен обговорив необхідність підтримувати відкриті лінії зв’язку та відповідально ставитися до відносин між США та КНР, особливо під час напруги.

Він підкреслив, що Сполучені Штати віддані підтримці миру та стабільності в Тайванській протоці відповідно до давньої політики "єдиного Китаю". Держсекретар наголосив, що збереження миру та стабільності в районі Тайванської протоки має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки та процвітання.

Блінкен додав, що Сполучені Штати залишаються відкритими для співпраці з КНР там, де їхні інтереси співпадають.