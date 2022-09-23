США попередили Китай про наслідки у разі підтримки російської агресії

Сполучені Штати Америки попередили КНР про наслідки, якщо держава надасть підтримку вторгненню Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Держдепу США.
Зазначається, що державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні з членом Державної ради КНР та міністром закордонних справ Ван Ї на полях 77-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Держсекретар повторив засудження США війни Росії проти України та наголосив на наслідках, якщо КНР надасть підтримку вторгненню Москви в суверенну державу.
Блінкен обговорив необхідність підтримувати відкриті лінії зв’язку та відповідально ставитися до відносин між США та КНР, особливо під час напруги.
Він підкреслив, що Сполучені Штати віддані підтримці миру та стабільності в Тайванській протоці відповідно до давньої політики "єдиного Китаю". Держсекретар наголосив, що збереження миру та стабільності в районі Тайванської протоки має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки та процвітання.
Блінкен додав, що Сполучені Штати залишаються відкритими для співпраці з КНР там, де їхні інтереси співпадають.
Зазначимо, що Президент Володимир Зеленський засудив Китай за ігнорування війни в Україні та визнав помилку української дипломатії через недостатню присутність представників України у певних регіонах світу, таких як Карибський басейн.
Нагадаємо, у КНР відреагували на плани РФ провести "референдуми" на окупованих територіях України. У МЗС нагадали, що всі країни заслуговують на повагу суверенітету.
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