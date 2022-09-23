США предупредили Китай о последствиях в случае поддержки российской агрессии

Соединенные Штаты Америки предупредили КНР о последствиях, если государство поддержит вторжение России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Госдепа США.
Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с членом Государственного совета КНР и министром иностранных дел Ван И на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Госсекретарь повторил осуждение США войны России против Украины и подчеркнул последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы в суверенное государство.
Блинкен обсудил необходимость поддерживать открытые линии связи и ответственно относиться к отношениям между США и КНР, особенно при напряжении.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены поддержанию мира и стабильности в Тайванском проливе в соответствии с давней политикой "единого Китая". Госсекретарь отметил, что сохранение мира и стабильности в районе Тайваньского пролива имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания.
Блинкен добавил, что Соединенные Штаты остаются открытыми для сотрудничества с КНР там, где их интересы совпадают.
Отметим, что Президент Владимир Зеленский осудил Китай за игнорирование войны в Украине и признал ошибку украинской дипломатии из-за недостаточного присутствия представителей Украины в некоторых регионах мира, таких как Карибский бассейн.
Напомним, в КНР отреагировали на планы РФ провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины. В МИД напомнили, что все страны заслуживают уважения суверенитета.
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