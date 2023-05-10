США попередили Грузію про санкції, якщо вона відновить авіасполучення з Росією

У відомстві підкреслили, що низка країн Заходу, зокрема США, забороняють російським літакам заходити до їхнього повітряного простору.

"Якщо прямі рейси між Росією та Грузією відновляться, це викличе наше занепокоєння щодо можливого введення санкцій щодо грузинських авіакомпаній, які обслуговуватимуть літаки, які знаходяться під імпортним та експортним контролем", - наголосили у Держдепі.

Водночас там нагадали, що зараз "не час поглиблювати відносини з Росією" на тлі повномасштабної війни проти України.

"Для грузинського народу буде краще, якщо Путін виведе свої війська з 20% відсотків окупованої Росією території Грузії, ніж це відновлення прямого авіасполучення або скасування візового режиму", - додали у Держдепі.