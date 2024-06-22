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У США пообіцяли Ізраїлю гарантії безпеки у разі війни з "Хезболлою", - CNN

Ілюстративне фото: у Штатах пообіцяли підтримку Ізраїлю у випадку війїни проти "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Високопоставлені чиновники США запевнили Ізраїль у підтримці в разі розгортання повномасштабної війни з "Хезболлою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, такі заяви пролунали під час візиту ізраїльської делегації до Вашингтона та на тлі зростання кількості транскордонних атак між Ізраїлем і підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла" останніми тижнями.

Зокрема, цього тижня у Вашингтоні міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер і радник з питань національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, взяли участь у низці зустрічей з представниками адміністрації Байдена.Вони також провели розмову з радником з питань національної безпеки Джейком Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном і координатором Білого дому у справах Близького Сходу Бретом Макгерком. 

За даними CNN, під час зустрічей було обговорено питання провокацій "Хезболли". Американські чиновники чітко дали зрозуміти, що адміністрація Байдена запропонує Ізраїлю необхідну допомогу у сфері безпеки, однак не будуть розгортати американські війська.

Бойові дії між Ізраїлем та "Хезболлою"

Нагадаємо, ліванська шиїтська організація та політична партія "Хезболла", яка прагне створення ісламської держави в Лівані, заявляє про мету "військової відповіді на окупацію" Ізраїлем частини Лівану. "Хезболла" визнана терористичною організацією в низці країн і ЄС.

Ізраїль та Ліван часто обвинувачують одне одного в атаках, і після початку наземної операції ЦАХАЛ проти ХАМАС у Секторі Газа, обстріли території Ізраїлю з боку "Хезболли" почастішали. У відповідь ЦАХАЛ наносить удари по об'єктах терористів у Лівані.

У квітні Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по великому об'єкту з виробництва зброї "Хезболли" та по двох базах цієї організації. Також ізраїльські ВВС вдарили по інфраструктурі "Хезболли" на сході Лівану.

Наприкінці квітня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне відвідав Ліван з метою запобігання подальшій ескалації конфлікту. 11 червня ізраїльські винищувачі знову завдали ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані, а через кілька днів терористи випустили понад 100 ракет і кілька безпілотників по території Ізраїлю, обстрілявши громади Барам та Ірйон.

18 червня ЦАХАЛ повідомив про затвердження плану наступу на Ліван і пригрозив "Хезболлі" знищенням.

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