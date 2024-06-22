В США пообещали Израилю гарантии безопасности в случае войны с "Хезболлой", - CNN

Как пишет издание, такие заявления прозвучали во время визита израильской делегации в Вашингтон и на фоне роста трансграничных атак между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла" в последние недели.

В частности, на этой неделе в Вашингтоне министр стратегических дел Израиля Рон Дермер и советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, приняли участие в ряде встреч с представителями администрации Байдена. Они также провели разговор с советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони координатом Белого дома по Ближнему Востоку Бретом Макгерком.

По данным CNN, в ходе встречи был обсужден вопрос провокаций "Хезболлы". Американские чиновники четко дали понять, что администрация Байдена предложит Израилю необходимую помощь в сфере безопасности, однако не будут развертывать американские войска.

Боевые действия между Израилем и "Хезболлой"

Напомним, ливанская шиитская организация и политическая партия "Хезболла", которая стремится к созданию исламского государства в Ливане, заявляет о цели "военного ответа на оккупацию" Израилем части Ливана. "Хезболла" признана террористической организацией в ряде стран и ЕС.

Израиль и Ливан часто обвиняют друг друга в атаках, и после начала наземной операции ЦАХАЛ против ХАМАС в Секторе Газа обстрелы территории Израиля со стороны "Хезболлы" участились. В ответ Цахал наносит удары по объектам террористов в Ливане.

В апреле Армия обороны Израиля нанесла удары по крупному объекту по производству оружия "Хезболла" и по двум базам этой организации. Также израильские BBC ударили по инфраструктуре "Хезболлы" на востоке Ливана.

В конце апреля министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетил Ливан с целью предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. 11 июня израильские истребители снова нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Ливане, а через несколько дней террористы выпустили более 100 ракет и несколько беспилотников по территории Израиля, обстреляв общины Барам и Ирон.

18 июня ЦАХАЛ сообщил об утверждении плана наступления на Ливан и пригрозил "Хезболли" уничтожением.

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