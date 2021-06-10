США пообещали принять новые меры по "Северному потоку-2"

Соединенные Штаты Америки продолжат принимать меры против причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2". Вашингтон продолжит показывать свое несогласие по поводу этого проекта.
Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
"Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в деятельности, попадающей под санкции, чтобы продемонстрировать наше несогласие с этим проектом, которое сохраняется", - сказал он.
Представитель Госдепа также подчеркнул, что США все еще считают "Северный поток-2" плохой сделкой для европейских партнеров.
Он также отметил, что американская администрация продолжит прилагать усилия, чтобы Россия "не смогла использовать энергию как инструмент принуждения в отношении Украины или любой другой страны".
Напомним, до этого в американском Госдепе пообещали сделать все, чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием.
Как известно, до этого США прекратили действие санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. В Польше заявили, что разочарованы этим решением Вашингтона.
Однако в Госдепе США не исключили, что санкции против Nord Stream 2 AG могут возобновить. РБК-Украина рассказывало, как США могут вернуть эти санкции.