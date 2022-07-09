США пообещали предоставить Украине гуманитарной помощи на 360 млн долларов

США предоставят Украине очередной пакет помощи на 360 млн долларов. Эти средства направят на гуманитарные нужды.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
По словам Блинкена, речь идет о продуктах питания, чистой питьевой воде, средствах неотложной медицинской помощи и жилье. Также выделенные средства пойдут на координацию с гуманитарными организациями.
Однако госсекретарь не уточнил, когда именно поступит помощь.
Напомним, что президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи на 400 млн долларов.
В рамках нового пакета Украина получит ракетные системы HIMARS и разного рода боеприпасы.
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