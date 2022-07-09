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США пообещали предоставить Украине гуманитарной помощи на 360 млн долларов

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США предоставят Украине очередной пакет помощи на 360 млн долларов. Эти средства направят на гуманитарные нужды.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам Блинкена, речь идет о продуктах питания, чистой питьевой воде, средствах неотложной медицинской помощи и жилье. Также выделенные средства пойдут на координацию с гуманитарными организациями.

Однако госсекретарь не уточнил, когда именно поступит помощь.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи на 400 млн долларов.

В рамках нового пакета Украина получит ракетные системы HIMARS и разного рода боеприпасы.

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