США пообіцяли надати Україні гуманітарної допомоги на 360 млн доларів

США нададуть Україні черговий пакет допомоги на 360 млн доларів. Ці кошти спрямують на гуманітарні потреби.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті G20, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

За словами Блінкена, мова йде про продукти харчування, чисту питну воду, засоби невідкладної медичної допомоги та житло. Також виділені кошти підуть на координацію з гуманітарними організаціями.

Проте держсекретар не уточнив, коли саме надійде допомога.