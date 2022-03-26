США пообіцяли покарати ряд країн, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, - FT

У Сполучених Штатах Америки обіцяють покарати ряд країн за те, що вони допомагають Росії ухилятися від санкцій. Мова йде про Індію, Китай, Саудівську Аравію, ОАЕ та Вірменію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зазначено, що раніше про те, що США готові покарати країни, які допомагають Росії обійти санкції, заявив і радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

Він уточнив, що Вашингтон має низку інструментів для забезпечення повноцінного виконання санкцій. Один із інструментів - включення юридичних чи фізичних осіб, які намагаються ухилитися від санкцій, або не дотримуються їх, і які перебувають у юрисдикції третіх сторін.

"Ці інструменти зараз добре зрозумілі компаніям і країнам у всьому світі, і ми готові їх застосувати, якщо в цьому виникне потреба", - заявляв Салліван.

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив переконання, що китайська влада усвідомлює жахливі економічні наслідки у випадку військової допомоги Росії.

При цьому сам глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що КНР буде відігравати конструктивну роль у встановленні миру в Україні.

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