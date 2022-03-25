Китай будет играть "конструктивную роль" в установлении мира в Украине, - Си Цзиньпин
Глава Китая Си Цзиньпин в разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном заявил, что КНР будет играть конструктивную роль в установлении мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
При этом глава КНР подчеркнул, что международное сообщество должно действительно способствовать мирным переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и добиваться скорейшего возвращения Украины к миру.
"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - заявил он.
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