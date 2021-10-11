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США и Япония выступили за увольнение Георгиевой с поста главы МВФ, - FT

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Вашингтон, Понедельник 11 октября 2021 17:11
США и Япония выступили за увольнение Георгиевой с поста главы МВФ, - FT Фото: Глава МВФ Георгиева может потерять свой пост (imf.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Два крупнейших акционера Международного валютного фонда - США и Япония - выступают за увольнение Кристалины Георгиевой с поста гендиректора МВФ. Представители Франция, Германии, Италии, Великобритании, Китая и России хотят, чтобы она сохранила свою должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Источники издания отмечают, что начавшиеся совещания МВФ и Всемирного банка будут омрачены скандалом вокруг рейтинга Doing Business и участия в нем гендиректора фонда Кристалины Георгиевой.

По словам собеседников журнала, исполнительный совет МВФ, в который входят представители 24 стран, разделился на два лагеря. США и Япония выступают за увольнение Георгиевой с поста гендиректора МВФ. В то время как Франция, Германия, Италия и Великобритания склоняются к противоположному мнению. Такой же позиции придерживаются Китай и Россия.

Отмечается, что за последние дни исполнительный совет МВФ провел несколько встреч для обсуждения вопроса отставки Георгиевой, но решения пока не принял. Однако сообщается, что участники достигли "дальнейшего прогресса" в оценке ситуации и примут решение "очень скоро".

Напомним, ранее главу МВФ обвинили в завышении рейтинга Китая.

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